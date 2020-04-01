Правительство ЛНР накануне 1 Мая наградило лучших представителей трудовых коллективов (ФОТО)

Первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин в канун праздника Весны и Труда вручил грамоты и благодарности лучшим представителям трудовых коллективов Республики. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР, где состоялась церемония награждения."В преддверии праздника весны, мира и труда разрешите поздравить вас, а в вашем лице трудовые коллективы Республики, с этим светлым праздником. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваше отношение к труду, за ваш тот стержень, который у вас сложился с 2014 года. За то, что в трудную минуту не дрогнули, не уехали искать лучшей жизни, а остались здесь, в нашей Республике, для построения благополучной, счастливой жизни", – обратился к представителям трудовых коллективов Говтвин, пожелав им здоровья, семейного благополучия, душевного тепла и трудовых успехов.За значительный вклад в развитие ЛНР, высокий профессионализм и самоотдачу в работе, активное участие в профсоюзной деятельности Республики, а также в связи с праздником Весны и Труда зампред наградил грамотами и благодарностями Правительства 10 представителей профсоюзных организаций и трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений Республики.В числе награжденных – работники министерств юстиции, труда и социальной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР, учебно-воспитательного комплекса "Восхождение", Брянковского отделения Алчевской объединенной государственной налоговой инспекции Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР, Луганского академического театра кукол, общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Престиж", Республиканской сетевой компании, угольных предприятий ЛНР."Между Правительством Республики и профсоюзами налажено конструктивное сотрудничество в рамках заключенного Генерального соглашения. И сегодня, накануне 1 Мая, заслуженные награды по традиции получили наши передовики, те люди, которые вносят большой вклад в развитие Республики", – отметил председатель ФП ЛНР Олег Акимов.Напомним, ранее отличившихся представителей профсоюзных организаций и трудовых коллективов Республики в связи с праздником Весны и Труда наградили глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.29 апреля — Луганск