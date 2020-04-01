В Луганске рассказали насколько обеспечены продовольствием
В Луганске заявляют, что располагают достаточным запасом продовольственных товаров.
Об этом заявила исполняющая обязанности министра промышленности и торговли Ирина Деркач.
«На сегодняшний день продовольственная безопасность в Республике на высоком уровне, продовольственный баланс соблюден. В супермаркетах есть необходимый запас товаров, на оптовых базах необходимые продукты питания все есть. Это проконтролировано, проверено», — сказала она.
«Продуктами питания мы обеспечены. Наши супермаркеты и государственная сеть «Народный», которую мы контролируем непосредственно, все имеют продовольственные продукты в полном объеме», — подчеркнула и.о. министра.
«Более того, Российская Федерация не прекращала поставку и нет запрета вывоза ни одной группы продовольственных товаров», — добавила руководитель ведомства. Экономика - Сегодня, 14:33 220
Об этом заявила исполняющая обязанности министра промышленности и торговли Ирина Деркач.
«На сегодняшний день продовольственная безопасность в Республике на высоком уровне, продовольственный баланс соблюден. В супермаркетах есть необходимый запас товаров, на оптовых базах необходимые продукты питания все есть. Это проконтролировано, проверено», — сказала она.
«Продуктами питания мы обеспечены. Наши супермаркеты и государственная сеть «Народный», которую мы контролируем непосредственно, все имеют продовольственные продукты в полном объеме», — подчеркнула и.о. министра.
«Более того, Российская Федерация не прекращала поставку и нет запрета вывоза ни одной группы продовольственных товаров», — добавила руководитель ведомства. Экономика - Сегодня, 14:33 220
Метки: {keywords}