ЛЖД отменила движение пригородных пассажирских поездов с 30 апреля по 12 мая

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Луганская железная дорога" (ЛЖД) отменило пригородное пассажирское железнодорожное сообщение с 30 апреля по 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее о введении строгого режима самоизоляции жителей ЛНР с 1 по 12 мая заявил глава Республики Леонид Пасечник.

"В рамках выполнения указания главы ЛНР и решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР о введении с 1 по 12 мая строгого режима самоизоляции граждан по всей территории Луганской Народной Республики и запрете на передвижение всех видов пассажирских перевозок по территории Луганской Народной Республики ГУП ЛНР "Луганская железная дорога" сообщает, что с 23.00 30 апреля по 23.00 12 мая 2020 года пригородное пассажирское железнодорожное сообщение отменяется", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,9 млн человек, из них более 204 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

29 апреля — Луганск