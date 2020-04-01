"Лугаком" продлил действие акции, позволяющей звонить при отрицательном балансе счета

Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" продлил действие акции "Будь на связи", предоставляющей абонентам возможность осуществлять звонки при отрицательном балансе счета, до окончания режима повышенной готовности, введенного из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Акция "Будь на связи", благодаря которой абоненты могут пользоваться мобильной связью при отрицательном балансе счета, продолжает свое действие после 30 апреля 2020 года и будет доступна до окончания режима повышенной готовности", – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что за весь период действия акции ею воспользовались около 2000 абонентов.

"Напоминаем, что в связи с действием режима повышенной готовности для удобства наших абонентов компания "Лугаком" реализовала функционал удаленного обслуживания. Возможность полноценно пользоваться всеми услугами оператора в нынешних условиях, не выходя из дома, остается доступной для всех наших абонентов", – отметили в компании.

"Уважаемые жители Республики, заботьтесь о себе и берегите близких, а мы позаботимся о том, чтобы вы были всегда на связи!" – подчеркнул первый заместитель генерального директора компании Эдуард Егоров.

В пресс-службе напомнили, что по всем возникающим вопросам удаленного обслуживания можно круглосуточно проконсультироваться в службе поддержки абонентов по номеру 177.

Напомним, республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" запустил акцию "Будь на связи", предоставляющую абонентам возможность осуществлять звонки при отрицательном балансе счета, с 4 апреля 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти трех млн человек, из них около 205 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.

29 апреля — Луганск