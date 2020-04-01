Госархив к 9 Мая организовал онлайн-выставку фотодокументов Великой Отечественной войны

Государственная архивная служба ЛНР организовала онлайн-выставку "Великая Отечественная война: взгляд через объектив", посвященную 75-летию Великой Победы. Об этом сообщили в Госархиве.

"К 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне Государственная архивная служба ЛНР подготовила тематическую онлайн-выставку фотодокументов "Великая Отечественная война: взгляд через объектив", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что целью онлайн-выставки является популяризация фотодокументов архивного фонда ЛНР, воспитание интереса к истории родного края, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

"Фотодокументы служат неопровержимым доказательством реальных событий того времени, показывают нам правду войны, позволяют увидеть то, о чем мы много раз уже слышали или читали ранее. Нашей задачей является донесение потомкам правдивых сведений о событиях периода Великой Отечественной войны, недопущение их искажения", – отметили в Госархиве.

"Представленные на выставке фотодокументы включают фотографии, авторство которых, к сожалению, во многих случаях не установлено. Значительная часть фотографий была передана Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов УССР, а также музеями, предприятиями, учреждениями, организациями Луганской области", – рассказали в ведомстве.

Ознакомиться с онлайн-выставкой можно на официальном сайте Государственной архивной службы ЛНР.

29 апреля — Луганск