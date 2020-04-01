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В Луганске с 23 часов 30 апреля отменены все пассажирские поезда

robot Сегодня, 17:3018Новости
В Луганске с 23 часов 30 апреля отменены все пассажирские поезда
«Луганская железная дорога» (ЛЖД) отменила пригородное пассажирское железнодорожное сообщение с 30 апреля по 12 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В связи с введением с 1 по 12 мая строгого режима самоизоляции граждан по всей территории ЛНР и запрете на передвижение всех видов пассажирских перевозок, «Луганская железная дорога» сообщает, что с 23.00 30 апреля по 23.00 12 мая 2020 года пригородное пассажирское железнодорожное сообщение отменяется. Удобный город - Сегодня, 17:00 101

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