В Луганске с 23 часов 30 апреля отменены все пассажирские поезда



Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В связи с введением с 1 по 12 мая строгого режима самоизоляции граждан по всей территории ЛНР и запрете на передвижение всех видов пассажирских перевозок, «Луганская железная дорога» сообщает, что с 23.00 30 апреля по 23.00 12 мая 2020 года пригородное пассажирское железнодорожное сообщение отменяется. Удобный город - Сегодня, 17:00 101 «Луганская железная дорога» (ЛЖД) отменила пригородное пассажирское железнодорожное сообщение с 30 апреля по 12 мая.Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.В связи с введением с 1 по 12 мая строгого режима самоизоляции граждан по всей территории ЛНР и запрете на передвижение всех видов пассажирских перевозок, «Луганская железная дорога» сообщает, что с 23.00 30 апреля по 23.00 12 мая 2020 года пригородное пассажирское железнодорожное сообщение отменяется. Удобный город - Сегодня, 17:00 101

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