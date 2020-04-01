Прогноз погоды в Луганске на 30 апреля
В Луганске завтра, 30 апреля ночью и днем без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +2 +7ºС, днем +19 +24ºС. Ночью и утром заморозки на поверхности почвы 0 -5ºС
Ветер юго-западный — 5-10 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +31,4 ºС в 1970 году
минимальная
-1,9 ºС в 1954 году.
Народный календарь: 30 апреля почитается память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Зосима и Савватий считаются в народе покровителями пчел, заступниками пчеловодов. К этому времени уже и берёза и ольха распускаются. Если береза перед ольхой лист распустила, то ждали сухого лета, а если ольха перед берёзой, то пророчили мокрое лето. С 30 апреля по 5 мая можно услышать первое кукование кукушки. Погода в Луганске - Сегодня, 17:00 106
Температура воздуха: ночью +2 +7ºС, днем +19 +24ºС. Ночью и утром заморозки на поверхности почвы 0 -5ºС
Ветер юго-западный — 5-10 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +31,4 ºС в 1970 году
минимальная
-1,9 ºС в 1954 году.
Народный календарь: 30 апреля почитается память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Зосима и Савватий считаются в народе покровителями пчел, заступниками пчеловодов. К этому времени уже и берёза и ольха распускаются. Если береза перед ольхой лист распустила, то ждали сухого лета, а если ольха перед берёзой, то пророчили мокрое лето. С 30 апреля по 5 мая можно услышать первое кукование кукушки. Погода в Луганске - Сегодня, 17:00 106
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