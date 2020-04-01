В Луганске подвели итоги отопительного сезона
Отопительный сезон прошел без серьезных сбоев.
Об этом на брифинге в Луганске сообщила генеральный директор государственного предприятия (ГП) «Луганскгаз» Татьяна Богородько.
«В течение отопительного сезона серьезных сбоев в работе подведомственных котельных не было, подача теплоносителя осуществлялась постоянно», — отметила она.
«С начала осенне-зимнего периода сотрудники управлений ликвидировали 941 аварийную ситуацию. По сравнению с предыдущими годами их количество значительно уменьшилось», — сообщила Богородько.
Гендиректор уточнила, что благодаря оперативной работе сотрудников предприятия «устранение порывов на теплотрассах происходило максимально быстро».
«Помимо технических мероприятий, специалисты ведут регулярную работу с гражданами. Руководители структурных подразделений проводят приемы потребителей, осуществляется мониторинг обращений от жителей Республики в социальных сетях. Возникающие вопросы абонентов решаются быстро и профессионально», — рассказала она.
Удобный город - Сегодня, 16:30 121
Об этом на брифинге в Луганске сообщила генеральный директор государственного предприятия (ГП) «Луганскгаз» Татьяна Богородько.
«В течение отопительного сезона серьезных сбоев в работе подведомственных котельных не было, подача теплоносителя осуществлялась постоянно», — отметила она.
«С начала осенне-зимнего периода сотрудники управлений ликвидировали 941 аварийную ситуацию. По сравнению с предыдущими годами их количество значительно уменьшилось», — сообщила Богородько.
Гендиректор уточнила, что благодаря оперативной работе сотрудников предприятия «устранение порывов на теплотрассах происходило максимально быстро».
«Помимо технических мероприятий, специалисты ведут регулярную работу с гражданами. Руководители структурных подразделений проводят приемы потребителей, осуществляется мониторинг обращений от жителей Республики в социальных сетях. Возникающие вопросы абонентов решаются быстро и профессионально», — рассказала она.
Удобный город - Сегодня, 16:30 121
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