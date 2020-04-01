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Луганскгаз не будет отключать должников во время строгого режима самоизоляции

robot Сегодня, 18:000Новости
Луганскгаз не будет отключать должников во время строгого режима самоизоляции
«Луганскгаз» в связи с введением строгого режима самоизоляции не производит отключений абонентов за долги.
Об этом на брифинге в Луганске сообщила генеральный директор предприятия Татьяна Богородько.
«Пока на сегодняшний день, как и в Российской Федерации, есть мораторий на отключение от задолженности за потребленный газ и тепловую энергию», — сказала она.
«Мы не знаем, когда это закончится и сколько это будет длиться, поэтому на сегодняшний день мы призываем людей оплачивать за потребленный природный газ и, конечно же, за тепловую энергию, которая была в отопительном сезоне, и не наращивать долги», — добавила гендиректор.
Новости
СЕГОДНЯ, 13:18
ОБЩЕСТВО
«Луганскгаз» из-за эпидситуации временно не производит отключений абонентов за долги

Государственное предприятие (ГП) «Луганскгаз» в связи с введением строгого режима самоизоляции не производит отключений абонентов за долги. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила генеральный директор предприятия Татьяна Богородько.
«Пока на сегодняшний день, как и в Российской Федерации, есть мораторий на отключение от задолженности за потребленный газ и тепловую энергию», — сказала она.
«Мы не знаем, когда это закончится и сколько это будет длиться, поэтому на сегодняшний день мы призываем людей оплачивать за потребленный природный газ и, конечно же, за тепловую энергию, которая была в отопительном сезоне, и не наращивать долги», — добавила гендиректор.
Экономика - Сегодня, 16:16 123

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