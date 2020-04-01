«Банда» малолетних вандалов разгромила более 30 могил на кладбище
Сообщение о том, что на одном из кладбищ повреждены памятники, поступило сегодня, 29 апреля, в 06.15 на службу «102» Беловодского отдела полиции, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что на удаленном кладбище на окраине поселка, повреждены 30 деревянных крестов, лавочки со столами и на одной могиле сбита гранитная плита с памятными надписями.
На установку вандалов были ориентированы наряды по охране общественного порядка, группы реагирования патрульной полиции и личный состав отдела. Полицейские провели подворовые обходы поселка вблизи кладбища и опросили селян.
В результате было установлено, что к совершению правонарушения причастны пять малолетних детей в возрасте от 6 до 11 лет. Решается вопрос о внесении сведений по ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой».
Новости Региона - Сегодня, 16:15 264
Выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что на удаленном кладбище на окраине поселка, повреждены 30 деревянных крестов, лавочки со столами и на одной могиле сбита гранитная плита с памятными надписями.
На установку вандалов были ориентированы наряды по охране общественного порядка, группы реагирования патрульной полиции и личный состав отдела. Полицейские провели подворовые обходы поселка вблизи кладбища и опросили селян.
В результате было установлено, что к совершению правонарушения причастны пять малолетних детей в возрасте от 6 до 11 лет. Решается вопрос о внесении сведений по ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой».
Новости Региона - Сегодня, 16:15 264
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