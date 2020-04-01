«Лугаком» продлил возможность осуществлять звонки при отрицательном балансе
Оператор мобильной связи «Лугаком» продлил действие акции «Будь на связи», предоставляющей абонентам возможность осуществлять звонки при отрицательном балансе счета, до окончания режима повышенной готовности, введенного из-за угрозы распространения COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Акция «Будь на связи», благодаря которой абоненты могут пользоваться мобильной связью при отрицательном балансе счета, продолжает свое действие после 30 апреля 2020 года и будет доступна до окончания режима повышенной готовности», — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что за весь период действия акции ею воспользовались около 2000 абонентов.
«Напоминаем, что в связи с действием режима повышенной готовности для удобства наших абонентов компания «Лугаком» реализовала функционал удаленного обслуживания. Возможность полноценно пользоваться всеми услугами оператора в нынешних условиях, не выходя из дома, остается доступной для всех наших абонентов», — отметили в компании.
В пресс-службе напомнили, что по всем возникающим вопросам удаленного обслуживания можно круглосуточно проконсультироваться в службе поддержки абонентов по номеру 177. Удобный город - Сегодня, 16:14 151
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Акция «Будь на связи», благодаря которой абоненты могут пользоваться мобильной связью при отрицательном балансе счета, продолжает свое действие после 30 апреля 2020 года и будет доступна до окончания режима повышенной готовности», — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что за весь период действия акции ею воспользовались около 2000 абонентов.
«Напоминаем, что в связи с действием режима повышенной готовности для удобства наших абонентов компания «Лугаком» реализовала функционал удаленного обслуживания. Возможность полноценно пользоваться всеми услугами оператора в нынешних условиях, не выходя из дома, остается доступной для всех наших абонентов», — отметили в компании.
В пресс-службе напомнили, что по всем возникающим вопросам удаленного обслуживания можно круглосуточно проконсультироваться в службе поддержки абонентов по номеру 177. Удобный город - Сегодня, 16:14 151
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