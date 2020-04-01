Перемещение товаров через границу ЛНР с 1 по 12 мая будет осуществляться штатно – ГТК

Перемещение товаров через государственную границу ЛНР в период с 1 по 12 мая будет осуществляться в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР."В период введения режима строгой самоизоляции, то есть с 1 по 12 мая, пропуск товаров через государственную границу ЛНР будет осуществляться в штатном режиме. Пункты пропуска в указанный период будут работать в штатном режиме с учетом введенных ограничительных мер", – отметил заместитель начальника отдела организации таможенного контроля ГТК ЛНР Роман Терехов.Он добавил, что "внутренние таможенные посты будут также работать в обычном режиме с учетом выходных и праздничных дней"."Но даже в период праздников субъекты внешнеэкономической деятельности могут по предварительно поданной заявке оформить товар, заявленный к ввозу", – уточнил Терехов."Обращаем внимание всех заинтересованных лиц, что с момента введения режима повышенной готовности в ЛНР не вводились ограничения на перемещение каких-либо товаров", – подчеркнул представитель ГТК ЛНР.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти трех млн человек, из них около 205 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.29 апреля — Луганск