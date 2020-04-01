Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в ЛНР 30 апреля

Заморозки до 3 градусов ниже нуля на поверхности почвы ожидаются в Республике ночью и утром 30 апреля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"В ночные и утренние часы 30 апреля в Луганске и местами по территории Республики сохранятся заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов", - предупреждают синоптики.

Напомним, что заморозками считается понижение температуры воздуха и почвы до нуля градусов и ниже при установившейся среднесуточной температуре более 5 градусов тепла. В этот период они наносят большой ущерб сельскому хозяйству: вызывают снижение урожая, а иногда и гибель овощных, бахчевых, плодовых и других культур.

29 апреля — Луганск