Театр на Оборонной продолжил проект "Искусство дома" записью телеверсий трех спектаклей

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной присоединился к культурологическому проекту "#Искусство дома" записью телеверсий трех постановок, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.

Проект предполагает создание телевизионных версий концертов и спектаклей учреждений культуры Республики с последующей трансляцией в эфире телеканала "Луганск24" Государственной телерадиовещательной компании (ГТРК) ЛНР. Реализация проекта началась 8 апреля в Луганской академической филармонии с записи концертной программы к 75-летию Великой Победы.

"Съемки телевизионных версий трех постановок, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках культурологического проекта "#Искусство дома" состоялись в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной", – говорится в сообщении.

"В рамках проекта в учреждении культуры были записаны телеверсии героической музыкальной комедии "Нам всем одна досталась роль…", а также спектаклей-концертов "Мы все прошли и победили" и "Непокоренные", – уточнили в МКСМ.

В частности, сегодня в театре состоялась запись телеверсии спектакля-концерта "Непокоренные".

"Это концерт-память и концерт-благодарность, концерт-надежда и концерт-предупреждение. Спектакль состоит из четырех взаимосвязанных между собой сюжетных линий: пора довоенная, война, послевоенное время и время настоящее. На сцене нет ведущих, главными действующими лицами являются песня и язык танца. В концерте звучат мелодии разных лет в исполнении актеров театра. В концерте наряду с ведущими мастерами сцены занято и молодое поколение театра", – рассказали в учреждении культуры.

"Это наша дань памяти всем тем, кого уже не вернуть, и дань благодарности нашим прадедам и дедам, дошедшим до Берлина и спасшим в далеком 1945 году Европу от фашизма. И, как гимн миру, звучит заключительная песня "Мир без войны" в исполнении всех участников спектакля-концерта", – добавили в театре.

Начальник отдела искусств и художественного образования МКСМ ЛНР Людмила Бирюкова отметила, что учреждения культуры за время реализации проекта "#Искусство дома" представили 18 спектаклей и концертов для создания телеверсий.

"Надеюсь, что проект станет хорошим подарком для всех ценителей искусства, для зрителей, которые временно лишены возможности наслаждаться творчеством наших прекрасных артистов", – сказала она.

Заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин отметил, что в ближайшее время состоится запись концертных программ Луганской академической филармонии, посвященных предстоящему Дню Республики.

"Наш культурологический проект продолжается. Мы не могли оставить своих земляков без творческого подарка к такой значимой дате, как День Луганской Народной Республики. 30 апреля в Луганской академической филармонии пройдут съемки двух концертов – "У нас Родина одна" и "Мое Отечество Донбасс". Ведущие солисты и коллективы представят свои творческие номера, которыми в праздничный день зрители смогут насладиться в эфире телеканала "Луганск-24", а затем в интернете", – рассказал он.

Ранее Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева в рамках культурологического проекта "#Искусство дома" записал телеверсию спектакля "Время. Выбор. Воля", поставленного по современным поэтическим произведениям о войне в Донбассе.

Луганский академический театр кукол присоединился к культурологическому проекту "#Искусство дома" записью телеверсий трех спектаклей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти трех млн человек, из них около 205 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.

29 апреля — Луганск