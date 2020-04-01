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Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

root Сегодня, 19:0025Новости
Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, заявил глава региона Андрей Воробьев.
«На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста – это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», – сказал Воробьев в эфире «России 1», передает ТАСС.

Он добавил, что власти региона заключили контракт на поставку 1 млн защитных костюмов для медиков.
«В каждом муниципалитете есть главный врач, он головой отвечает, чтобы все учреждения были закрыты по средствам индивидуальной защиты. Месяц назад мы использовали порядка 6-7 тыс. защитных костюмов, бахил и респираторов. Сегодня это количество увеличилось до 20 [тыс.]. Мы делаем закупки в неделю – 200-300 тысяч. Вчера купили 1 млн костюмов, контракт заключили», – отметил губернатор.

Также он отметил, что в регионе усилят контроль за соблюдением самоизоляции.
«Погода, как мы знаем, будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль. Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, поэтому будут усиленные бригады патрулирования», – пояснил глава региона.

Он попросил жителей Подмосковья не расслабляться и соблюдать установленные правила.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России пока не вышла на плато.
«Ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. Да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но если сравнивать в начале эпидемии, где-то было 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Поэтому здесь тоже тенденции к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни», – пояснил Брико.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая. Путин подчеркнул, что распространение эпидемии в России удалось затормозить.
Алексей Дегтярё

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