На кого работаем, ребята?

Вопрос адресован ранее невостребованным аналитикам нефтяного разлива, которых вдруг повылезло, как червей из помойки. Вот уже почти месяц как они не на шутку возбудились. Крутихины-кунгуровы-мюриды-гильбо и прочее похоронное бюро радостно вещает: мол, как мы и предупреждали, «рашка всё», «страна-бензоколонка каюк», «саудовцы только пошевелили мизинцем», «за российскую нефть скоро будут давать в морду» и т. д., и т. п.А теперь смотрим, как оно на самом деле, за пределами фантазмов всей этой возбуждённой и стройной публики, активно претендующей на звание просаудовского лобби.Таки да, в связи с предстоящим сокращением добычи, есть неприятный момент: консервация-расконсервация скважин — сильно затратное мероприятие, которое касается всех, без исключения, поучаствовавших в ОПЕК++. Здесь мы со всеми участниками в одной лодке, причём в сильно большой лодке, которая наполнилась пассажирами, ранее упорно уклонявшимися от совместного плавания Теперь и им несладко, причём исключительно усилиями России, что очевидно, даже если сильно и умело постараться победу превращать в поражение.А вот далее начинается самое интересное.Как известно, у саудовцев нет никаких экспортных трубопроводов и всю нефть они гонят танкерами. Ни плохо, ни хорошо, просто как есть. География такая: любая саудовская нефтемагистральная думка тут же упирается в Израиль, Сирию, Ирак и даже Иран, что быстро эту думку загоняет обратно без права на помилование.Двигаемся далее.У саудовцев есть собственный танкерный флот, но не такой большой, как им хотелось бы. Ещё в начале апреля сообщалось, что они собираются резко увеличить количество зафрахтованных супертанкеров для доставки нефти во все концы мира. Увеличили. Зафрахтовали. А теперь смотрим результат.Вот обобщённая картинка, говорящая об общей ситуации по всему миру: как и где стоят на рейдах сотни и сотни танкеров, включая перевозчиков прочих жидкостей плюс СПГ:А вот всего три несколько более наглядных примера в крупнейших портах (танкеры — метки коричневого цвета):Лос-Анджелес:Роттердам:Сингапур:В Сингапуре, как нетрудно заметить, вообще коллапс из сотен танкеров. И везде они стоят примерно с первой декады апреля (запомним эти 20 дней) в ожидании разгрузки. Суда под разными флагами, но разведка донесла, что в основном в них именно саудовская нефть.Тут же некоторые смешные люди начали рассказывать о гениальном решении саудовцев: мол, за неимением свободных ёмкостей на суше, они оперативно превратили морские суда в хранилища. Я бы сказал, что это не просто гениально, а конгениально, особенно в случае массового фрахта танкеров у других собственников.Для справки (именно по супертанкерам): на 06 марта стоимость фрахта составляла около $18.000 в сутки. Уже 11 марта фрахт стоил почти $250.000 в сутки. К середине марта достигла $400.000 в сутки, затем этот безумный гэп стал притормаживать и сейчас балансирует где-то в районе $200.000 в сутки.Нетрудно понять, что затраты на транспортировку морем выросли примерно на порядок или более, чем на 1000%, опуская саудовскую призрачную маржу ещё ниже нижнего. А чтобы не быть голословным, предлагаю каждому поупражняться и восстановить навыки начальной школы: умножаем одно (цена фрахта одного судна) на другое (количество дней простоя), а потом ещё на третье (количество танкеров) и получаем на выходе бешеные бабки стоимости саудовской гениальности. У меня получилось, при том, что только супертанкеров класса VLCC (300 тыс тонн или 2 млн баррелей) в мире порядка 700 единиц, при простое за 1 день: $140 млн за все 700 супертанкеров.Можно, при желании, продолжить школьный счёт и помножить на четвёртое (количество дней простоя). На сегодня это в среднем около 20 дней, хотя и весьма условных, но тем не менее: $2,8 млрд за 700 супертанкеров.А теперь переведём полученную круглую сумму на один баррель (супертанкер — 2 млн баррелей) и на выходе видим минус ровно $2 за каждую бочку нефти в условиях, когда чёрное золото и так ниже плинтуса. Однако справедливости ради замечу: не все супертанкеры зафрахтованы саудовцами, есть и другие бедолаги, так что пусть королевичи порадуются хотя бы этому. Правда есть и дополнительная печалька: стоимость фрахта в пересчёте на баррель в танкерах более низкого класса, коих в настоящее время в мире большинство (порядка 2 тыс) и которые также массово стоят на рейдах, в полтора-два раза выше, чем в супертанкерах.И все эти, с виду небольшие, доллары и центы как раз и складываются в миллиарды, тикающие в ежедневном режиме. Есть, кстати, танкеры и даже супертанкеры и у России, но они в простоях на рейдах мной не замечены. Не исключаю, что плохо искал, хотя это значения не имеет ввиду их критично ничтожного количества на фоне преобладания трубопроводной нефти.Кстати, обсуждать рыночную цену нефти, какой бы марки она ни была, в условиях апрельской волатильности бессмысленно, особенно в моменте, когда сегодня скачок вниз, а завтра вверх. Пусть этим занимаются спекулянты на биржах и спекулянты на новостях. Нас в любом случае будет интересовать средняя цена по году, выводить которую будем даже не по осени, когда цыплят считают, а в начале 2021-го, когда и подведём итоги «нефтяного дзюдо». Итоги будут интересные со всех точек зрения, обещаю.А пока вернёмся к тому, за что сейчас дают в морду.Похоже, похоронное бюро так и не поняло, что в морду-то дают сейчас за нефть саудовскую, которая, в отличие от трубопроводной российской, у всех на виду и цена фрахта превращает всю эту жижу не просто в убытки, а в форменное разорение гордого королевства, бюджет которого формируется из цены $80 за баррель. Недаром саудиты вдруг срочно заняли на внешнем рынке $40 млрд под свои бумаги, часть из которых рассчитана на срок аж 40 лет. И что-то я не слышал, чтобы нефть по российским трубопроводам останавливалась, что в Европу (через Беларуссию), что в Китай. Особенно в Китай, куда совсем недавно Транснефть проложила новейший трубопровод. Как раз наоборот: Китай наращивает потребление именно российской нефти, под которую (более тяжёлую) настроены большинство его НПЗ.Вот, кстати, картинка близ порта Шанхай, где танкеров с нефтью почти не наблюдается, а наблюдаются, в основном (жёлтые метки), контейнеровозы, сухогрузы, балкеры и прочие грузовики.Так что, как бы по концу года не пришлось бы переписывать методичку. А то ведь, можно и в морду получить. Просаудовскую.Александр Дубровский