ОД "Мир Луганщине" запустило онлайн акцию "Бессмертный полк Луганщины"

Общественное движение (ОД) "Мир Луганщины" запустило онлайн акцию "Бессмертный полк Луганщины". Об этом сообщили в пресс-службе движения."В рамках акции жители смогут загрузить фото и истории героев, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также войне в Донбассе", - говорится в сообщении."Мир Луганщине" приглашает принять участие в акции также и жителей подконтрольных Киеву территорий.Организаторы отметили, что решение об проведении акции в интернете было принято в связи с вынужденным переносом парада Победы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.Чтобы принять участие в онлайн-акции "Бессмертный полк Луганщины", необходимо загрузить фото героя на сайт акции, а также указать его фамилию, имя, отчество, звание, годы жизни и место службы. Информация, предоставленная всеми желающими, появится на сайте только после проверки модераторами."Несмотря на тяжелые обстоятельства, мы помним обо всех героях и хотим, чтобы о них знал каждый. И пусть пока мы не сможем пройтись по главным улицам городов и районов Республики, гордо неся фотографии героев в руках, мы примем участие в акции "Бессмертный полк Луганщины". Тем самым мы увековечим память о тех, кто воевал за мирное небо над нашими головами", – подчеркнули в Республиканском исполнительном комитете ОД.Там также отметили, что сайт "Бессмертный полк Луганщины" будет работать и после празднования Дня Победы, поэтому любой его посетитель всегда сможет найти истории и фото защитников Отчизны."Давайте вместе не позволим никому переписать нашу историю. Присылайте фото и биографии героев, чтобы о них знали все", – добавили организаторы акции.Ранее общественное движение (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") в связи с ситуацией с коронавирусом призвало жителей Республики принять участие в акции "Бессмертный полк" дистанционно. Активисты проекта #MediaГвардия и студенты Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко запустили республиканскую интернет-акцию "Бессмертный полк онлайн 2020".Напомним, в 2019 году более 60 тыс. жителей Луганщины приняли участие в шествии "Бессмертного полка", прошедшего в центре Луганска в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти трех млн человек, из них около 205 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.29 апреля — Луганск