ОД "Мир Луганщине" организовало доставку на диализ луганчан с почечной недостаточностью (ФОТО)

Представители общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" организовали доставку на диализ в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ) пяти жителей Луганска с почечной недостаточностью. Об этом сообщила помощник координатора проекта "Горячая линия" ОД "Мир Луганщине" Татьяна Старухина.Она отметила, что в проект "Горячая линия" обратилась жительница Луганска Людмила Сергеевна, которая три раза в неделю посещает больницу для проведения жизненно важной процедуры. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции таким людям, как она, ездить на общественном транспорте стало небезопасно."По ее просьбе общественное движение "Мир Луганщине" помогает пятерым жителям Луганска с почечной недостаточностью добраться в Луганскую республиканскую клиническую больницу для проведения диализа. Общественное движение "Мир Луганщине" с 22 апреля выделило транспорт для того, чтобы трижды в неделю забирать пятерых людей с почечной недостаточностью из дома, отвозить в больницу и обратно домой", - сообщила Старухина."Уже девять лет я регулярно посещаю больницу для проведения процедуры диализа, и прерывать ее нельзя. Такие люди, как мы, находимся в группе риска заболевания коронавирусом, передвигаться на общественном транспорте опасно для нашей жизни. Я не ожидала, что на мою просьбу о помощи так быстро откликнуться. Спасибо огромное "Миру Луганщине", не представляю, как бы мы добирались до больницы сами", – поблагодарила Людмила Сергеевна.У Олега здоровье пошатнулось после бесчинства националистов в Новосветловке летом 2014 года."Слышали, что там происходило? Ну вот, в это время я как раз проживал там… На допросы водили, на расстрел водили, якобы расстрел – они решили показать, что "не надо с ними шутить", - рассказал он.У каждого из пяти луганчан своя история болезни, но три раза в неделю на протяжении нескольких лет их объединяет один кабинет в Луганской республиканской клинической больнице, и пропуск процедуры для каждого из них может иметь фатальные последствия."Люди, которые находятся в группе риска, как никогда нуждаются в нашей помощи и поддержке. Самое ценное – это человеческая жизнь и здоровье. К сожалению, вернуть здоровье этим людям не в наших силах, но мы стараемся обезопасить их и помочь в сложившейся ситуации", – добавила Старухина.Диализ – это процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма. Этот процесс необходим тогда, когда почки не в состоянии выполнять свою функцию. Такую процедуру необходимо проводить несколько раз в неделю.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики.ОД "Мир Луганщине" обнародовало номера телефонов волонтеров из разных городов и районов ЛНР, участвующих в акции "Рука помощи".Все желающие стать волонтерами акции могут записаться по горячей линии, на которую могут обращаться и нуждающиеся в помощи жители. Телефоны горячей линии: (072) 503 55 55, (0642) 34-55-05.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти трех млн человек, из них около 205 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.29 апреля — Луганск