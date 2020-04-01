Правительство продлило льготы для сфер бизнеса, приостановленных решением ЧСПК – ГКНС ЛНР

Правительство приняло постановление, которым продлило действие льготного налогообложения для субъектов бизнеса, которые приостановили свою деятельность по решению чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила пресс-секретарь Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР Галина Горобцова.

Она отметила, что в связи с введением с 1 по 12 мая на территории Республики строгого режима самоизоляции Правительством ЛНР продлено действие льготного налогообложения на период с 1 по 15 мая текущего года.

Горобцова рассказала, что с "учетом решений Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии и установления ограничений согласно указу главы ЛНР, в частности для субъектов международных перевозок, субъектам бизнеса, подпадающим под ограничения, предоставляются льготы", а именно:

- по уплате альтернативной фиксированной ставки упрощенного налога и патента за май текущего года - в размере 50%;

- продление срока уплаты денежных обязательств по уплате земельного налога и арендной плате за землю за апрель текущего года - до 30 июня 2020 года;

- по уплате за май текущего года единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за своих наемных работников и за себя в размере 50% от установленных законодательством размеров.

Также Горобцова напомнила, что льгота по уплате ЕСВ действует только при условии сохранения рабочих мест и выплаты заработной платы наемным работникам в размере не менее минимального размера оплаты труда, который установлен законодательством Республики.

"Для предоставления данных льгот налогоплательщикам вводится обязанность в течение 30 дней после окончания режима повышенной готовности подать в органы налогов и сборов соответствующее заявление о не осуществлении деятельности в период действия ограничительных мер", - добавила пресс-секретарь.

Она напомнила, что на плательщиков, которые в период ограничительных мер осуществляют деятельность дистанционно, навынос или с условием доставки, льготное налогообложение не распространяется.

"Субъекты, чья система налогообложения предусматривает использование кассовых аппаратов или книг учета расчетных операций, имеют право зарегистрировать книги учета, расчетные квитанции и билетно-кассовые листы, изготовленные нетипографским способом на транспортное средство доставки, находящееся в пользовании", - уточнила Горобцова.

Также представитель налогового ведомства добавила, что кроме продления льгот по налогообложению, до 15 мая текущего года продлевается и расширяется действие еще нескольких норм, а именно:

- освобождение от уплаты процентов за пользование рассрочками / отсрочками по уплате налоговых платежей;

- не применение штрафных санкций и не начисление пени за несвоевременную уплату налогов, взносов и сборов, несвоевременную подачу налоговой отчетности, несвоевременное предоставление в органы налогов и сборов уведомления об открытии или закрытии банковских счетов и документов для постановки на налоговый учет;

- вводится норма не применения штрафных санкций за несвоевременную регистрацию договоров аренды (субаренды), ссуды недвижимости, а также за проведение в период с 01 апреля по 15 мая текущего года внешнеэкономических операций без зарегистрированного внешнеэкономического договора и других неотъемлемых документов.

Полностью ознакомиться с постановлением можно на официальном сайте Правительства ЛНР и Государственного комитета налогов и сборов.

Напомним, с 10 апреля 2020 года Правительство ЛНР своим постановлением установило льготное налогообложение для налогоплательщиков, которые приостановили свою деятельность по решению чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти трех млн человек, из них около 205 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. На период с 1 по 12 мая в Республике вводится строгий режим самоизоляции.

29 апреля — Луганск