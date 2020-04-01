Обвинение в домогательствах

«Я имею другой взгляд на эти события, я даже не помню, что они произошли. Я вам могу сказать честно – я мог бы сказать: «Этого не было», – но я этого не помню, но что вот так оно было – этого точно быть не могло. Но при этом, если у Анны – уже 8 лет это ее скребет – если она чувствует себя некомфортно, из-за того, как ей представлялось это, я перед ней извиняюсь», – написал он в блоге на «Эхе Москвы».

«Поэтому я извиняюсь перед Анной и считаю, что она должна понять, что у меня другое от этого впечатление, от нашего с ней общения. Я перед ней извиняюсь так же, как я извиняюсь перед всеми, кому своими действиями доставляю, доставлял и буду доставлять разные жизненные неудобства. Это факт. Поэтому мы продолжаем Аню нежно любить, ценить», – сказал он.

«Будем, Аня, если эти блоги будут так же хорошо написаны, как и раньше. Исследование BBC мы повесили на сайт, я разместил его в телеграм-канале. Еще раз повторю, что те обвинения, которые Аня выдвинула против меня, не имели места, тем не менее я еще раз извиняюсь, если у нее в голове это осталось, если она мучается, то прошу больше не мучаться. Извините меня, Аня», – подытожил Венедиктов.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что домогательств с его стороны к Анне Ведуте не было, однако извинился, если его действия создали для нее дискомфорт.Венедиктов заявил, что считает это правильным, так как если кто-либо своими действиями, мыслями или поступками, «даже неверно интерпретированными, даже неверно понятыми, или если даже их вообще не было», создает человеку дискомфорт, то «надо извиниться».Венедиктов добавил, что накануне Ведута писала главному редактору сайта, предположив, что ее блоги больше не будет брать на сайт.Олеся Рябцева, бывшая помощница главного редактора «Эха Москвы», в комментарии газете ВЗГЛЯД, заявила, что не раз делала ему замечания, в том числе по поводу Ведуты. По ее словам, она уверена, что «рассказ о приставаниях – правда».В среду бывшая пресс-секретарь блогера Алексея Навального Анна Ведута обвинила Алексея Венедиктова в домогательствах. По словам Ведуты, в 2012 году Венедиктов после совместного ужина предложил отвезти ее домой, а в машине трогал ее за колени, поднимаясь выше.Сам Венедиктов отрицает эти обвинения. Он заверил, что «не переходил с Анной Ведутой никаких границ».Сергей Гурьяно