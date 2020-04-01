СММ ОБСЕ и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Золотого-5 со стороны ВСУ (ФОТО)

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела Золотого-5 со стороны ВСУ. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Киевские силовики 28 апреля подвергли обстрелу Золотое-5 и поселок городского типа Донецкий, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.Наблюдатели мониторинговой миссии зафиксировали повреждения, замеряли диаметры воронок, провели фотофиксацию, однако не стали общаться с очевидцами обстрела, в том числе с директором школы, поврежденной обстрелом.Сотрудники представительства ЛНР в СЦКК, помимо фиксации повреждений, также извлекли на месте происшествия осколки боеприпасов, определили направление обстрела и опросили очевидцев.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".29 апреля — Луганск