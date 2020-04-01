Обстрел со стороны ВСУ оставил школу в Золотом-5 без окон и интернета – директор (ФОТО)

Средняя школа № 4 имени Романа Салькова в прифронтовом поселке Золотое-5 лишилась более окон и интернета в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщила директор школы Марина Ткаченко.Киевские силовики 28 апреля подвергли обстрелу Золотое-5 и поселок городского типа Донецкий, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.Она отметила, что если бы школа не перешла на дистанционное обучение, то жертв и пострадавших в результате обстрела избежать бы не удалось."В 16.10 (28 апреля) прогремел мощный взрыв, поступил звонок от дежурного из школы о том, что беда. Нарушено остекление, и весь четвертый блок и крыло школы повреждены", - рассказала директор."Пострадало у нас восемь пластиковых окон, восемь окон деревянных, 16 стеклопакетов. Пострадали внутренние помещения, плафоны, лампочки, двери, перекосило входную дверь в четвертый блок. Одновременно пострадали кабинеты второго и третьего этажа, в частности кабинет информатики", - уточнила Ткачева.Она пояснила, что в пострадавшем блоке школы во время учебного процесса всегда много детей, в том числе дошкольного возраста."Этот блок у нас предназначен для столовой, горячего питания, и в этом блоке у нас находится комната временного пребывания для малышей детского сада "Березка", - пояснила директор.Педагог сообщила, что в результате обстрела школа осталась без интернета, необходимого при дистанционном режиме обучения, также был поврежден один из компьютеров."У нас компьютерный класс, являющийся средством оповещения для детей на период дистанционного обучения. На сегодняшний день в результате обстрела у нас перебита линия соединения с интернетом, и на сегодняшний день у нас теперь интернет отсутствует", - отметила она."Слава Богу, что все обошлось без жертв, потому что весь коллектив школы, все учащиеся у нас находятся в самоизоляции", - сказала она.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".29 апреля — Луганск