Синоптики прогнозируют 30 апреля в ЛНР до 24 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 30 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 24 градусов тепла днем, ночью местами возможны заморозки на поверхности почвы. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 29 апреля до 21.00 30 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем 19-24 градусов выше нуля", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса выше нуля, днем – 22-24 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 20-22 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 3-5 градусов ночью до 21-23 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 30 апреля метеорологи отмечали в 1954 году – минус 1,9 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1970 году и составляла плюс 31,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 30 апреля – 04.28, время захода – 20.13. Продолжительность светового дня составит 15 часов 45 минут.

По предварительному прогнозу, 1-2 мая ожидается сухая и теплая погода, температурный фон постепенно начнет повышаться.

29 апреля — Луганск