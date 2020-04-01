Жители обстрелянных поселков уверены, что ВСУ так "поздравили" их с Радоницей (ФОТО)

Жители подвергшихся обстрелам со стороны ВСУ поселков Золотое-5, Донецкий и Фрунзе уверены, что киевские силовики таким образом "поздравили" их с христианским праздником - Радоницей."Сторона ВСУ всегда нам посылает "подарки", но за все эти годы этот "подарок" самый "щедрый", и он больше всего нанес нам урон", - отметила директор поврежденной в ходе обстрела средней школы №4 имени Романа Салькова в прифронтовом поселке Золотое-5 Марина Ткаченко."Вчера был такой большой праздник. В такой праздник такие безбожные действия могут только бесы совершать", - отметила начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности поселка Фрунзе, активист общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Анжелика Пирогова."Несмотря на то, что все мировое сообщество прекращает гражданские войны, объединяясь в борьбе с коронавирусом, такое чувство, что Украина вообще не слышит – они слепоглухонемые", - сказала она.Пирогова сообщила, что в одном из пострадавших от обстрела домов живет семья с ребенком-эпилептиком."Вчера был на улице, стрельнуло, попала зажигалка (зажигательный боеприпас), попрятались в дом, переждали, вышли, а тут везде дым. Позвонили в МЧС, быстро ребята приехали, и, слава Богу, потушили, - рассказал сосед хозяина одного из поврежденных обстрелом домов в Донецком. - Стреляют все больше и больше. Раньше стреляли то утром, то ночью, а теперь могут с утра до вечера".Житель Фрунзе Алексей констатировал, что киевские силовики в последнее время участили обстрелы его поселка."У нас тут ни дня тихого нет, стреляют практически каждый день. Вчера особенно жарко было, хотя вроде бы праздник такой, но, видимо, на праздник так решили нас специально "угостить", - отметил он."Нет у них никаких понятий, и святого у них ничего нет, им плевать на все и на всех. Печально, что ОБСЕ обо всем этом молчит, они сюда вообще не ездят, максимум – в центр поселка", - сказал житель.Напомним, 28 апреля киевские силовики подвергли обстрелу Золотое-5 и Донецкий, повредив гражданскую инфраструктуру. В этот же день они обстреляли Фрунзе.Радоница является днем первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян. В Русской православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".29 апреля — Луганск