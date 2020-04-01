Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 30 апреля

Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 30 апреля 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

73,6894 рубля

1 ЕВРО

80,0488 рубля

10 украинских гривен

27,3605 рубля

29 апреля — Луганск

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