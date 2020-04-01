Сегодня ночью и завтра утром в Луганске заморозки



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«В ночные и утренние часы 30 апреля в Луганске и местами по территории региона сохранятся заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 22:22 19 Заморозки до 3 градусов ниже нуля на поверхности почвы ожидаются в регионе ночью и утром 30 апреля.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«В ночные и утренние часы 30 апреля в Луганске и местами по территории региона сохранятся заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 22:22 19

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