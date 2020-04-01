В мае месяце все социальные пособия в Луганске будут выплачены полностью и вовремя



Об этом заявила министр труда и социальной политики Светлана Малахова.

«Задержек выплаты социальных пособий в мае не будет. Все государственные программы будут реализовываться в полной мере», — подчеркнула министр.

«Так, выплата пенсий в мае согласно графику по всей территории Республики будет начата 4 мая. 4 мая также будет начата выплата страховых выплат, 10 мая будет начата выплата социальных пособий», — уточнила Малахова.

Кроме того, в мае будет продолжена единоразовая выплата ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, а те ветераны, которые «не смогли по ряду причин получить эту выплату в апреле, смогут получить ее в мае».

«Также будет реализована в полном объеме программа по оказанию одноразовой материальной помощи отдельным категориям граждан, которые находятся в сложной жизненной ситуации. В мае управлениями труда и социальной защиты населения уже подготовлены выплатные ведомости и будет охвачено этими выплатами более чем 10 тысяч человек», — добавила она. Удобный город - Сегодня, 06:00 49 В Луганске заявили, что в мае все социальные пособия будут выплачены в полной мере.Об этом заявила министр труда и социальной политики Светлана Малахова.«Задержек выплаты социальных пособий в мае не будет. Все государственные программы будут реализовываться в полной мере», — подчеркнула министр.«Так, выплата пенсий в мае согласно графику по всей территории Республики будет начата 4 мая. 4 мая также будет начата выплата страховых выплат, 10 мая будет начата выплата социальных пособий», — уточнила Малахова.Кроме того, в мае будет продолжена единоразовая выплата ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, а те ветераны, которые «не смогли по ряду причин получить эту выплату в апреле, смогут получить ее в мае».«Также будет реализована в полном объеме программа по оказанию одноразовой материальной помощи отдельным категориям граждан, которые находятся в сложной жизненной ситуации. В мае управлениями труда и социальной защиты населения уже подготовлены выплатные ведомости и будет охвачено этими выплатами более чем 10 тысяч человек», — добавила она. Удобный город - Сегодня, 06:00 49

Метки: {keywords}