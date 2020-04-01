В Луганске запустили «Бессмертный полк» онлайн
В Луганске запустили онлайн акцию «Бессмертный полк Луганщины».
«В рамках акции жители смогут загрузить фото и истории героев, принимавших участие в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении организаторов.
Организаторы отметили, что решение об проведении акции в интернете было принято в связи с вынужденным переносом парада Победы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Чтобы принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк Луганщины», необходимо загрузить фото героя на сайт акции, а также указать его фамилию, имя, отчество, звание, годы жизни и место службы. Информация, предоставленная всеми желающими, появится на сайте только после проверки модераторами.
«Несмотря на тяжелые обстоятельства, мы помним обо всех героях и хотим, чтобы о них знал каждый. И пусть пока мы не сможем пройтись по главным улицам наших городов и районов, гордо неся фотографии героев в руках, мы примем участие в акции «Бессмертный полк Луганщины». Тем самым мы увековечим память о тех, кто воевал за мирное небо над нашими головами», — подчеркнули организационном комитете акции. Культура - Сегодня, 05:30 82
«В рамках акции жители смогут загрузить фото и истории героев, принимавших участие в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении организаторов.
Организаторы отметили, что решение об проведении акции в интернете было принято в связи с вынужденным переносом парада Победы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Чтобы принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк Луганщины», необходимо загрузить фото героя на сайт акции, а также указать его фамилию, имя, отчество, звание, годы жизни и место службы. Информация, предоставленная всеми желающими, появится на сайте только после проверки модераторами.
«Несмотря на тяжелые обстоятельства, мы помним обо всех героях и хотим, чтобы о них знал каждый. И пусть пока мы не сможем пройтись по главным улицам наших городов и районов, гордо неся фотографии героев в руках, мы примем участие в акции «Бессмертный полк Луганщины». Тем самым мы увековечим память о тех, кто воевал за мирное небо над нашими головами», — подчеркнули организационном комитете акции. Культура - Сегодня, 05:30 82
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