Как «Почта ЛНР» будет работать в первомайские праздники



Об этом сообщили на предприятии.

«В период празднования праздника Весны и Труда в 2020 году отделения почтовой связи будут работать, согласно установленному режима работы, а именно: с 1 по 3 мая — выходные дни; с 4 мая отделения почтовой связи будут работать в стандартном режиме», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 07:29 155 «Почта ЛНР» проинформировала о графике работы отделений связи в период с 1 по 4 мая.Об этом сообщили на предприятии.«В период празднования праздника Весны и Труда в 2020 году отделения почтовой связи будут работать, согласно установленному режима работы, а именно: с 1 по 3 мая — выходные дни; с 4 мая отделения почтовой связи будут работать в стандартном режиме», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 07:29 155

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