Танкеры с российской нефтью по-прежнему идут в США

Трейдеры и нефтяные компании продолжают экспорт российской нефти в США. В январе Россия заняла третье место по объемам поставок, пропустив вперед Канаду и Мексику.Танкеры с российской нефтью продолжают идти в США. Об этом говорят данные навигационного портала Marinetraffic. Так, танкер Iasonas идет с грузом сырья из Усть-Луги к американскому побережью Мексиканского залива и должен прибыть туда 16 мая. Сейчас судно проходит мимо берегов Дании по направлению к Северному морю.За раз танкер Iasonas может доставить 2 млн баррелей. Это — одна девятая объемов российской нефти, которые США импортировали в январе. По данным управления информации Минэнерго США (EIA), в первом месяце 2020 года Россия экспортировала в страну 18,6 млн баррелей. Больше в США поставили Канада (139,6 млн) и Мексика (26,5 млн). Саудовская Аравия при этом экспортировала 12,6 млн баррелей.Как сообщало EADaily , в середине апреля на пути из королевства в Соединенные Штаты находились 20 танкеров с возможными 40 млн баррелей нефти. По данным блогеров Tankertrackers.com, которые отслеживают танкерные перевозки, в феврале в США отправляли в среднем 366 тыс. баррелей в сутки из Саудовской Аравии, а в первые две недели апреля — 1,46 млн баррелей.Королевство активно выбрасывает на рынок до начала действия сделки ОПЕК+ в мае большие объемы нефти и демпингует. В США даже пригрозили ввести пошлины на российскую и саудовскую нефть.Напомним, что в США добывают в основном легкую нефть и импорт средних и тяжелых сортов необходим, так как под них настроена часть американских НПЗ.Источник