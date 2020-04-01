У В«Северного потока-2В» новые проблемы из-за старых В«друзейВ» России

«Академик Черский», фото https://fleetphoto.ruПока весь мир борется с пандемией коронавируса, некоторые страны находят для себя совершенно другой источник глобальных проблем и заявляют о своих намерениях противостоять ему, не жалея сил и средств. Над важнейшим отечественным энергетическим проектом, газопроводом «Северный поток-2», строительство которого в последнее время превратилось в настоящую эпопею, снова сгущаются тучи.О том, что Киев «приложит абсолютный максимум усилий» для того, чтобы газопровод не был достроен вообще никогда, поскольку этот проект является «явственно политическим» и вдобавок «идет вразрез с принципами европейской солидарности», заявил на днях руководитель компании-оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон. Впрочем, покончив с обязательными в таких случаях декларациями, этот деятель прямо указал на истинные причины озвученных агрессивных намерений. По его словам, Украина, потерявшая в результате запуска первой нитки «Турецкого потока» 15 миллиардов кубометров годового транзита, после ввода в строй «Северного потока-2» потеряет вообще всё.В Киеве прекрасно понимают, что, реализовав данный проект, Москва ни в коем случае не станет выполнять его явно вымогательские требования, не будучи более связана обязательствами перед европейскими партнерами, которые сможет выполнять без задействования украинской «трубы». Правда, какими именно способами и методами «нэзалэжная» намерена добиваться срыва строительства, пан Макогон так и не уточнил. Недаром впоследствии в Государственной думе России его демарш назвали «истерикой», суть которой, кстати говоря, противоречит в первую очередь интересам европейских потребителей российского «голубого топлива».Гораздо более конкретны планы и претензии Варшавы, практически синхронно с Киевом «атаковавшей» газопровод. Так, заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что тамошняя энергокомпания PGNiG, якобы выигравшая в Стокгольмском арбитраже дело против российского РАО «Газпром» по так называемому Ямальскому контракту, намерена для взыскания причитающейся ей суммы (около 1,5 миллиарда долларов) добиться ареста активов «Северного потока» и «Северного потока-2». Это, по мнению польского чиновника, «безусловно, затормозит окончание строительства», что, вне всяких сомнений, очень порадует официальную Варшаву, очевидно, твердо вознамерившуюся окончательно испортить отношения с Москвой.В свою очередь, в пресс-службе оператора строительства газопровода, компании Nord Stream 2 AG, заявили, что совершенно не имеют представления о каких-либо судебных тяжбах, которые могли бы иметь отношение к ее активам, и, следовательно, повлиять на сроки реализации проекта. Более того, в компании не проявляют ни малейших сомнений в том, что строительство газопровода будет завершено в ранее запланированные сроки, естественно, с некоторой поправкой на нынешние чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся в мире в связи с пандемией COVID-19. Как бы то ни было, работы планируют закончить до конца нынешнего года, максимум — в первом квартале следующего. Эту информацию подтвердил недавно и Райнер Зеле, возглавляющий австрийскую энергетическую корпорацию OMV, являющуюся одним из инвесторов проекта.«Северный поток-2» в реальности близится к своему успешному завершению. По сути дела, осталось достроить около 50 километров одной из его «ниток» и 70 – второй. Если бы не введенные США санкции против компаний, владеющих судами-трубоукладчиками, это, скорее всего, уже было бы сделано. Впрочем, отечественное судно соответствующего класса, «Академик Черский», вполне способное «сыграть финальный аккорд» в затянувшемся строительстве, с каждым днем приближается к тому месту, где оно сейчас нужнее всего. Не совсем понятные большинству непосвященных граждан непредсказуемые маневры и смены курса этого корабля отечественные эксперты объясняют достаточно просто: двигаясь таким образом, оно старается избежать санкций регуляторов США, которые осложняют прохождение им проливов. Насколько известно на сегодня, очередным пунктом назначения «Академика Черского» заявлен Калининград. Тем не менее, с каждой пройденной милей он приближается к водам Балтики, в которых ему предстоит выполнить свою важнейшую миссию.«Северный поток-2» будет достроен, несмотря на все потуги недоброжелателей. Он необходим не только России, но в первую очередь самой Европе. О том, что там это прекрасно понимают, свидетельствует следующий факт: по сообщению РАО «Газпром», только в апреле нынешнего года компания Nord Stream 2 AG привлекла 87 с половиной миллионов евро кредитных средств от европейских партнеров. Можно быть уверенными: в нынешнее тяжелое кризисное время прижимистые европейцы ни в коем случае не вкладывали бы такие средства в проект, в реализации которого у них были бы хоть малейшие сомнения.Александр Харалужный