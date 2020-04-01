Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали последствия обстрела Золотого-5. ФОТО
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела Золотого-5..
Населенный пункт Золотое-5 и поселок городского типа Донецкий подверглись обстрелу 28 апреля, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
В результате обстрела Золотого-5 получили повреждения три жилых дома по адресам: улица Производственная, 3 и 26, улица Свердлова, 17; электроподстанция шахты «Первомайская» и здание школы № 4.
В результате обстрела поселка Донецкий произошло возгорание жилых домов по адресам: улица Чапаева, 5 и 3, а также повреждена крыша жилого дома по адресу: улица Набережная,35″
Наблюдатели мониторинговой миссии зафиксировали повреждения, замеряли диаметры воронок, провели фотофиксацию.
Сотрудники представительства ЛНР в СЦКК, помимо фиксации повреждений, также извлекли на месте происшествия осколки боеприпасов, определили направление обстрела и опросили очевидцев.
Происшествия - Сегодня, 09:02 117
Населенный пункт Золотое-5 и поселок городского типа Донецкий подверглись обстрелу 28 апреля, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
В результате обстрела Золотого-5 получили повреждения три жилых дома по адресам: улица Производственная, 3 и 26, улица Свердлова, 17; электроподстанция шахты «Первомайская» и здание школы № 4.
В результате обстрела поселка Донецкий произошло возгорание жилых домов по адресам: улица Чапаева, 5 и 3, а также повреждена крыша жилого дома по адресу: улица Набережная,35″
Наблюдатели мониторинговой миссии зафиксировали повреждения, замеряли диаметры воронок, провели фотофиксацию.
Сотрудники представительства ЛНР в СЦКК, помимо фиксации повреждений, также извлекли на месте происшествия осколки боеприпасов, определили направление обстрела и опросили очевидцев.
Происшествия - Сегодня, 09:02 117
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