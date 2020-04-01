В Алчевске мопед загорелся на ходу. Водитель попал в реанимацию. ФОТО



В Алчевске, 28 апреля 2020 года, в утреннее время, на одной из улиц загорелся мопед. О пожаре спасателям сообщили прохожие.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС

«В результате пожара пострадал мужчина 1997 года рождения. В тяжелом состоянии с ожогами обеих нижних конечностей и кистей рук 1-3 степени тяжести пострадавший доставлен в центральную городскую многопрофильную больницу. В настоящее время мужчина находится в реанимации» — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 08:41 167 В Алчевске из-за загоревшегося мопеда пострадал 23-летний мужчина.В Алчевске, 28 апреля 2020 года, в утреннее время, на одной из улиц загорелся мопед. О пожаре спасателям сообщили прохожие.Об этом сообщает пресс-служба МЧС«В результате пожара пострадал мужчина 1997 года рождения. В тяжелом состоянии с ожогами обеих нижних конечностей и кистей рук 1-3 степени тяжести пострадавший доставлен в центральную городскую многопрофильную больницу. В настоящее время мужчина находится в реанимации» — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 08:41 167

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