Россиянам с иностранным гражданством разрешили однократный выезд из России

Имеющие вид на жительство в другой стране, а также россияне с двойным гражданством смогут покинуть Россию только в одну сторону, сообщает Правительство РФ.ФБА «Экономика сегодня»Граждане с зарубежным паспортом смогут уехать из России, но только один раз. До этого момента уехать из страны могли только иностранные лица из-за введенных ограничений по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.Россия прекратила чартерное и регулярное авиасообщение с другими государствами 27 марта. Исключением считаются вывозные, грузовые, почтовые и гуманитарные рейсы. Позже было установлено ограничение по количеству прибывающих в Россию граждан. Накануне ограничения на въезд для иностранцев продлил глава российского правительства Михаил Мишустин. Полностью отказаться от этого запрета, по его словам, можно будет после стабилизации ситуации с пандемией.Светлана Акульшина