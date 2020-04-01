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Россиянам с иностранным гражданством разрешили однократный выезд из России

root Сегодня, 10:150Новости
Россиянам с иностранным гражданством разрешили однократный выезд из России
Имеющие вид на жительство в другой стране, а также россияне с двойным гражданством смогут покинуть Россию только в одну сторону, сообщает Правительство РФ.

ФБА «Экономика сегодня»
Граждане с зарубежным паспортом смогут уехать из России, но только один раз. До этого момента уехать из страны могли только иностранные лица из-за введенных ограничений по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
Россия прекратила чартерное и регулярное авиасообщение с другими государствами 27 марта. Исключением считаются вывозные, грузовые, почтовые и гуманитарные рейсы. Позже было установлено ограничение по количеству прибывающих в Россию граждан. Накануне ограничения на въезд для иностранцев продлил глава российского правительства Михаил Мишустин. Полностью отказаться от этого запрета, по его словам, можно будет после стабилизации ситуации с пандемией.
Светлана Акульшина

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