Севастополь идёт в миллионеры

«Мы изначально, понимая, что по статистике у нас необходимо было разворачивать коек на 450.000 человек, сразу приняли решение разворачивать вдвое больше. Потому что даже по потреблению воды и хлеба очевидно, что в Севастополе проживает более 700.000 человек», — сообщил Михаил Развожаев.

Севастопольцы давно подозревали, что население города выросло и выросло значительно, но тем не менее во всех официальных источниках постоянно звучало только стародавнее 450 тысяч. Но пандемия заставила власть отбросить условности и доложить Президенту правду, ибо от числа жителей много, что в городе зависит. Оказалось, что вопреки официальной статистике, в Севастополе проживает более 700.000 человек, это требует в том числе изменения установленных нормативов по числу необходимых больничных коек «постоянной готовности». Об этом ВрИО губернатора Михаил Развожаев сообщил на совещании Президента Владимира Путина с главами субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.Тем самым градоначальник официально подтвердил, что реальная численность населения города-героя не имеет ничего общего со статистическими 459,1 тыс. на 1 января 2020 года. Отметим, что во время курортного сезона число абонентов мобильной связи, на территории города превышает миллион, но тут надо учитывать, что у значительного числа пользователей постоянно активны 2 sim-карты.Олег Стародубце