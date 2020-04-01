Макаревич: Мои внуки не знают русского языка и учить не будут
Недавно в сети увидел такую статью, где рассказывалось, что внуки Андрея Макаревича не знают русского языка, и учить не собираются.
Андрей Макаревич - успешный российских рок-исполнитель. Его песни стали легендами и на них выросло не одно российское поколение. Но как же сложилось так, что он очень популярная личность в России, а его внуки не говорят на русском языке? Я нашел ответ на этот вопрос.
Рок-звезда редко делится фактами из личной жизни. Но в одном интервью он признался, что редко видится со своими детьми и внуками. Он рассказал, что его дочь живет в Америке и видеться получается только тогда, когда он посещает Америку со своими хитами.
"Внуки любят мою музыку, но они понимают ее по-своему, так как не знают русского языка", - рассказал певец.
Дочь Макаревича уже долгое время живет и работает в Америке. Там же ей удалось выйти замуж за успешного бизнесмена. Которому она родила троих детей. Двух дочерей и сына. Они живут счастливо в Америке и уезжать не собираются. Так же начали там строить свою карьеру. Наверное это и правильно. Тут у нас и своих детишек с золотыми ложками во рту хватает.
Так же Макаревич признался, что русский язык им не понадобится, потому что переезжать в Россию они уж точно не собираются. А приезжать в гости он сможет сам.
У Андрея у самого трое детей, которые давно уже выросли. О его нынешней личной жизни практически ничего неизвестно, он делился ей до развода. Сейчас он сосредоточен на своем творчестве как никогда. Он гордится тем, что уже практически пятьдесят лет занимается музыкой.
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