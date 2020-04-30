Украине предложили ужаться до своих исторических границ



«Большевики что сделали – они к исторически украинским землям, населенным украинским населением, прибавили русские регионы. Харьковщина – это русский регион, Одесса – это русский регион. Донецк, Луганск, Николаев, Херсонщина – это все были русские регионы. Почему так большевики сделали? Потому что они опасались украинского национализма. Он уже проявлялся и в XIX веке, проявился в частности в 18-м году, когда была сформирована независимая украинская республика.

Украинский национализм уже тогда бил ключом и носил антироссийский характер. Поэтому идея была такая, что нужно добавить к ним российские регионы, таким образом растворить националистическую Украину. Видите, как получилось исторически. Так что Украина, те территории, которые были населены украинским населением, получили прибавку в виде русских регионов. И очень больших регионов»?” – сказал сенатор.

«Когда в 91-м году Украина стала независимым государством, она вдруг обрела такие территории, которые никогда и не были населены украинцами, они к Украине не имели ни малейшего отношения… Надо отказаться от всех областей, которые я назвал, и тогда будет историческая Украина, которая, кстати, не будет включать в себя Закарпатье, потому что Украина не имеет ни малейшего отношения к Закарпатью – это вопрос к венграм, Черновцы когда-то были румынскими», – заявил Пушков.

«У Украины исторически не было никакого выхода к морю. Не было никаких украинских портов. Вы когда нибудь слышали про украинский флот и так далее», – резюмировал сенатор.

Харьков, Одесса, Донецк стали украинскими регионами только благодаря большевикам, решившими таким образом «разбавить» националистическую Украину.Об этом в эфире радио «Вести FM» заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПо словам политика, если Украина хочет отказаться от всего российского, она должна вернуть эти регионы назад, лишившись также венгерского Закарпатья и румынских Черновцов.Не может, по его словам, быть речи и о «морской державе», поскольку историческая Украина не имела выхода к морю.источник