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Глава ЛНР поздравил работников судебной системы Республики с профессиональным праздником

root 30-04-2020, 11:3041Новости
Глава ЛНР поздравил работников судебной системы Республики с профессиональным праздником


Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил работников судебной системы Республики с профессиональным праздником.
"Уважаемые работники и ветераны судебной системы! Поздравляю с профессиональным праздником! Благодарю за значимый вклад в развитие конституционных основ ЛНР, обеспечение законности, защиты прав и интересов граждан. Желаю здоровья и успехов в благородной миссии – служении народу!" - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Напомним, День работника судебной системы ЛНР установлен указом главы Республики и отмечается ежегодно 30 апреля.
30 апреля — Луганск

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