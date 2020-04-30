Глава ЛНР поздравил работников судебной системы Республики с профессиональным праздником

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил работников судебной системы Республики с профессиональным праздником."Уважаемые работники и ветераны судебной системы! Поздравляю с профессиональным праздником! Благодарю за значимый вклад в развитие конституционных основ ЛНР, обеспечение законности, защиты прав и интересов граждан. Желаю здоровья и успехов в благородной миссии – служении народу!" - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.Напомним, День работника судебной системы ЛНР установлен указом главы Республики и отмечается ежегодно 30 апреля.30 апреля — Луганск