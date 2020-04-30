Парящий призрак Зеленского

Под украинским Кабмином сегодня бунтовали предприниматели. Мелкие. Которые уже доведены карантином до полного финансового и психологического истощения. Они требуют ослабления ограничительных мер, поскольку иначе они просто начнут вымирать, как легендарные украинские мамонты. Митингующих активно и жестко разгоняет полицейский спецназ министра внутренних дел Арсена Авакова. Они же не «антикоррупционные активисты», «правозащитники», «волонтеры» и «ветераны АТО», у которых абсолютный иммунитет от преследований.Когда сотня радикалов во главе с убийцей Стерненко пришли к Офису президента требовать не передавать «дело Гандзюк» в суд, у Зеленского все жидко обделались. К «активистам» на дрожащих ногах вышла пресс-секретарша президента Мендель, которая тщательно записала все «вымоги» собравшихся, в том числе и «немедленное увольнение генерального прокурора Ирины Венедиктовой». Очень оперативно вызвали представителя офиса генпрокурора, который поклялся перед патриотами «вникнуть, доложить и немедленно проинформировать». Венедиктова моментально начала оправдываться, мягко упрекая «активистов» в излишнем радикализме. Несмотря на более чем явные нарушения режима карантина, ни одно радикальное животное не пострадало. Полиция тихонько стояла в сторонке, абсолютно ни во что не вмешиваясь. Делали вид, что не замечают ни горящих файеров, ни самих «правозащитников», поголовно прибывших на акцию без масок. А вот мелкие предприниматели, всякие там владельцы наливаек, хлебных магазинчиков и прочая «шушера» отгребли по полной. Они же не «волонтеры» и прочие профессиональные патриоты, которые «болеют за Батькивщину». Конечно, таких надо разгонять, поскольку создается «угроза безопасности здоровья людей». Прекрасный пример двойных стандартов. Но удерживать ситуацию с помощью образцово-показательных разгонов бунтующих предпринимателей уже не получится.Поэтому с первого мая начнутся ослабления карантинных ограничений. Сначала на уровне регионов, поскольку спецназа Авакова хватает только для контроля ситуации в центре Киева. В Житомире и Черновцах открывают работу продовольственных рынков уже с первого мая. Пока официальной датой начала карантинных послаблений считается 11 мая, но вряд ли удастся загнать «биомассу» по квартирам после первого числа. Людей особо возмущает тот факт, что торговая сеть строительных супермаркетов миллиардеров Герег работает без всяких ограничений, получая сумасшедшую прибыль. Они занесли пять миллионов долларов в Офис президента и три – в МВД. Но эти коррупционные издержки давно уже окупились, поскольку «Эпицентр» фактически стал монополистом на рынке. От наплыва покупателей там просто не протолкнуться.Торговая сеть фирменных магазинов Петра Порошенко «Рошен» тоже не испытывает никаких карантинных сложностей. Все точки пятого президента открыты. Хотя это явно не продукция первой необходимости. «Макдональдсы» обслуживают автомобилистов, и можно видеть чуть ли не километровые очереди возле точек продажи американского фастфуда. Особый резонанс вызвала работа элитного ресторана «Велюр», который принадлежит депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко. Возможно, расследование журналистов, работающих по поручению фонда Сороса, было заказным. Во всяком случае, не доказано, что представители политической элиты, которые посещали кабак Тищенко, ели и бухали за деньги. Однако «информационный выхлоп» получился просто шикарным, и Коля по уши вляпался в очередной скандал.На данном этапе власть в лице Офиса президента и Кабинета министров просто ушла в иную реальность, явно заигравшись с виртуальной повесткой дня, не имеющей никакого отношения к действительности. Даже очень недалекие «эксперты» поняли, что ни Минздрав, ни главный санитарный врач, ни, тем более, Зеленский вообще не представляют масштабов эпидемии. Сделают больше тестов – уровень заражения растет, меньше – падает. Вот и вся «наука». В последние два дня данные просто стали подгонять под план Кабмина по «безопасному выходу из карантина». Как бы число новых заболеваний колеблется в пределах пяти процентов. Однако пик эпидемии, по словам премьера Шмыгаля, ожидается в начале мая. Никакой логики. Если уровень заболеваемости снижается, то откуда, блин, возьмется «пик»? И как с подобным утверждением коррелирует решение правительства открыть работу почти трехсот рынков по стране с первого мая, когда «страну захлестнет эпидемия»?Короче, разводят нацию по полной программе. То Саакашвили на политическую арену выпустят, то начнут выть о «спасительной помощи МВФ». Президент Зеленский написал авторскую статью в испанское издание «El Pais» с оптимистическим заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Почему именно в испанское издание написал? Можно было тиснуть материалец в центральной газете Эфиопии. Примерно с тем же успехом. И как может призрак парить? Сама статья сводится к тому, что миллионы украинцев без кредитов МВФ окажутся в глубокой нищете. Они уже оказались в «глубокой нищете» из-за агрессии России, поскольку «миллионы людей лишились крова и средств к существованию». Но теперь нищета наступит во второй раз, если Фонд откажет. Зеленский даже не замечает, что повторяет свою старую репризу в Юрмале про Порошенко, который ходит с протянутой рукой по миру. Испанцы, наверное, прониклись бедами великой нации.Завтра, 30 апреля, проводится заседание Рады. Давайте угадаем, каков самый важный вопрос повестки дня? Конечно же, принятие обращения к парламентам мира и ООН по поводу «продолжающейся военной агрессии России против Украины». Проект постановления был зарегистрирован еще в феврале 2020 года, к очередной, шестой по счету, «ричныци революции гидности». Но как-то руки не доходили до его принятия. А теперь, когда «призрак коронавируса парит над Украиной», самое время «осудить незаконное сооружение РФ моста через Керченский пролив», «воздержаться от заявлений, которые будут поощрять Российскую Федерацию к продолжению агрессивной милитаристской внешней политике». В свете последнего пункта очень странно выглядит заявление Трампа насчет 75-й годовщины встречи на Эльбе. Он что, поощряет «агрессора»?Архиважное заявление. А следующий, тоже важный пункт повестки дня – принятие закона, который разрешает нарушать закон и Конституцию, если дело касается Игоря Коломойского. Нет, это не шутка. Чтобы лишить Коломойского даже теоретической возможности вернуть себе «Приватбанк», «слуги народа» сознательно нарушают действующее законодательство, запуская особую, антиконституционную процедуру рассмотрения поправок. Их 16 000. А МВФ не ждет. Поэтому, согласно предлагаемым изменениям в Регламент деятельности Рады, их можно просто спустить в унитаз. Гениально!Верхи в лице Офиса президента, парламента и Кабмина явно не могут, а карантинные низы точно уже не хотят. Надо срочно выпускать Саакашвили, чтобы он отвлек всех своим персональным шоу. Я верю, что ему обязательно найдут какую-то должность. Не зря же его выпустили из отстойника в такой исторический момент, когда призрак Зеленского парит над страной.Александр Зубченко