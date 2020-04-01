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Завершено расследование несчастного случая в Рубежанской общеобразовательной школе I-III ступеней № 8.

bot Сегодня, 13:4515Новости
Завершено расследование несчастного случая в Рубежанской общеобразовательной школе I-III ступеней № 8.
В Главном управлении Гоструда завершено расследование несчастного случая в Рубежанской общеобразовательной школе I-III ступеней № 8.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 24 марта 2020 года произошел несчастный случай с заведующей хозяйством в Рубежанской школе.

Согласно сообщению, потерпевшая внезапно потеряла сознание и умерла на рабочем месте.

Изучив обстоятельства, комиссия по специальному расследованию пришла к выводу, что причиной несчастного случая являются: неудовлетворительные физические данные и состояние здоровья потерпевшей. Несчастный случай признан не связанным с производством, на нее составлен акт по форме Н-1 / НП. Новости Региона - Сегодня, 12:57 130

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