Названа причина повторного заболевания коронавирусом

Ученые обнаружили, что коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их «выздоровления», сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование ученых из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае.Специалисты установили, что переболевшие коронавирусом могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы вирусы, не обнаруживаемые обычными методами тестирования, РИА «Новости».В частности, они изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды сдала тест, показавший отрицательный результат. Женщине сделали компьютерную томографию и готовили к выписке, однако на следующий день она неожиданно умерла от сердечного приступа.После вскрытия ученые выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких, хотя их не было в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. При этом, по словам медиков, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.Всемирная организация здравоохранения предупредила: в настоящее время нет никаких доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения.