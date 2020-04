Путин, Шойгу и генерал Бурлака

Возможным главным фигурантом дела о крушении Боинга MH17 в Донбассе в 2014 году может быть первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на свои источники. Неожиданный поворот событий, хотя волшебники, а по-другому этих людей назвать язык не поворачивается, расследующие причины катастрофы, удивляли нас уже не раз и не два.История с крушением малайзийского Боинга обрастает все новыми и новыми подробностями, и я не удивлюсь, если уже в ближайшее время перечень подозреваемых пополнится еще некоторыми россиянами – политиками, чиновниками, военнослужащими и ополченцами. Уж очень нужно кому-то сделать из этой трагедии, ответственность за которую всецело лежит на Украине, «забывшей» закрыть небо над зоной боевых действий, показательный фарс.Когда всевозможные эксперты и следователи, пытавшиеся «установить истину», называли фамилии Стрелкова и еще некоторых офицеров ополчения, это хотя бы выглядело логично. По крайней мере, эти люди действительно могли находиться в некоторой близости от места катастрофы. Но действующий генерал-полковник пограничной службы ФСБ?Как утверждают журналисты Русской службы Би-би-си, Бурлака значится в материалах Объединенной следственной группы (JIT) под псевдонимом «Владимир Иванович». К такому же выводу пришли расследовательская группа Bellingcat и журналисты The Insider.Удивительные времена настают, удивительные. Расследованием катастроф занимаются все, кому попало. Группа Bellingcat, прославившаяся умением подгонять свои выводы под заранее озвученные результаты, The Insider, банальное СМИ без заявки на объективность, и Русская служба Би-би-си. Нет, ну с такими «экспертами» ни одно страшное преступление не останется нераскрытым. Интересно, а суд, который уже идет по делу о крушении Боинга МН17, так же опирается на выводы этих «авторитетных» экспертных групп?«Независимое» расследование «независимых» экспертов началось после того, как в ноябре 2019 года JIT обнародовала записи телефонных переговоров. На записи, как утверждает следствие, переговоры, которые в 2014 году вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и представители России. Из них следует, что представители ДНР между собой называли человека по имени «Владимир Иванович» командиром проводимой на востоке Украины операции, отмечает Би-би-си. В частности, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков упоминал, что подчинялся его приказам. Ну а раз Игорь Стрелков подчинялся приказам «Владимира Ивановича», то кому, как ни этому секретному командующему отдавать приказ об уничтожении малайзийского Боинга? Осталось только найти этого самого «Владимира Ивановича», а точнее установить его личность.Одним из первых «сравнительный анализ» голосов генерала Бурлаки и «Владимира Ивановича» выполнило, как это ни странно, издание The Insider, «специалисты» которого пришли к выводу о том, что голоса идентичны. Странно хотя бы потому, что проведенная немногим ранее экспертиза, выполненная лабораторией Martin Barry Forensic Services, показала как сходства, так и «некоторые различия» в голосах генерала Бурлаки и «Владимира Ивановича». Но кому это интересно? Ну а группа Bellingcat вообще не стала все усложнять, сделав вывод о том, что раз в 2014 и 2015 годах генерал Бурлака постоянно летал в Ростов, Крым и Краснодар, которые журналисты называют «тремя центрами управления украинской операцией», то именно он и есть тот пресловутый «Владимир Иванович», который безо всякого сомнения отдал приказ нанести удар по пассажирскому самолету, тем более, что в день крушения Боинга — 17 июля 2014 года — Бурлака был в Ростове-на-Дону, а на следующий день уехал в Москву.Поражает как простота логических цепочек, выстраиваемых западными «экспертами», так и очевидность их выводов. Жаль, конечно, что они не учли тот факт, что в обнародованных записях телефонных переговоров «террористов» так же неоднократно звучали фамилии Путин, Шойгу и Сурков. Может быть, ополчением дистанционно командовал именно кто-то из них, в то время как Бурлака просто выполнял свои служебные обязанности, перемещаясь вдоль границы России?В общем, для того, чтобы стать «командующим» всей операцией на Юго-Востоке Украины, вместе с этим получив статус «автора атаки на пассажирский самолет», нужно было просто знать Игоря Стрелкова и время от времени посещать Крым, Ростов-на-Дону и Краснодар. Учитывая данные выводы, мне даже как-то боязно стало за себя, любимого. Я ведь лично знаю троих из четверых проходящих по «данному» делу подозреваемых, мог в тот момент звонить Стрелкову, и, более того, 17 июля 2014 года я однозначно находился на территории Ростова-на-Дону. Ну чем не идеальный подозреваемый?Вся эта история с «лубочным» расследованием страшнейшей авиакатастрофы с годами все больше и больше стала походить на дешевый сериал. Наверное, всем нужно прийти к единому мнению, что в те дни Украина, ведущая войну на Донбассе, должна была в первую очередь прекратить полеты пассажирских самолетов над зоной боевых действий. И если бы эти обязанности по обеспечению безопасности жизни авиапассажиров были исполнены, данной трагедии бы не произошло. В этом кроется причина. И именно о ней нужно говорить, не зацикливая свое внимание на последствиях.Алексей Зотье