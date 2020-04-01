ВСУ будут стрелять в беспилотники под видом борьбы с наркотрафиком – Народная милиция

Киевские силовики будут уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") под видом борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Для борьбы с наркотрафиком командование "ООС" приказало командирам частей и соединений в срок до 5 мая принять эффективные меры по выявлению и ликвидации БПЛА националистов (которые используются для доставки наркотиков), разработать алгоритмы действий личного состава суточных нарядов и дежурных подразделений при выявлении БПЛА над объектами ВСУ", – проинформировал он.

"27 апреля в населенном пункте Северодонецк военной службой правопорядка задержан военнослужащий 93-й бригады ВСУ Андрей С. в неадекватном состоянии под воздействием наркотических веществ синтетического происхождения. Кроме того, в ночь с 27 на 28 апреля военнослужащий первого механизированного батальона 93-й бригады старшина Андреев получил огнестрельное ранение в ногу при попытке утихомирить двух подчиненных прямо на боевой позиции, которые также находились под воздействием синтетических наркотиков", – отметил он.

Осадчий сообщил, что "в ходе работы сотрудников СБУ с военнослужащими-наркоманами стала известна информация о поставщиках и способах доставки синтетической отравы и раскрыта целая сеть по торговле наркотиками".

"Со слов задержанных военнослужащих, они получали товар от активистов националистических организаций "Украинская добровольческая армия" ("УДА") и "Гражданский корпус". Зачастую радикалы обменивали наркотические вещества на оружие, боеприпасы и элементы обмундирования от военнослужащих из состава 30-й и 93-й бригад ВСУ. Также наркотики можно было заказать у националистов через закрытую группу в мессенджере Telegram. Боевики отправляли в группу заказ и геолокацию, благодаря чему наркоторговцы доставляли товар с использованием БПЛА в любую точку, даже на боевые позиции", – рассказал представитель Народной милиции.

Осадчий подчеркнул, что "смысл всех вышеперечисленные указаний сводится к тому, что подразделения ВСУ еще интенсивнее начнут стрелять во все, что движется".

"В связи с этим мы обращаемся к наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ: будьте бдительны. Высока вероятность уничтожения подразделениями ВСУ беспилотников миссии", – отметил представитель Народной милиции.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 апреля — Луганск