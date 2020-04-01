ВСУ и СМИ планируют с помощью массовки снять инфофейк на КПП у Станицы – Народная милиция

Украинское командование и подконтрольные ему СМИ с целью дискредитации ЛНР планируют снять на пункте пропуска "Станица Луганская" постановочные сюжеты с привлечением проплаченной массовки. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Противник не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе с целью дискредитации ЛНР в день проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц "нормандского формата", - сказал он.

Официальный представитель добавил, что, по данным источников, провокации ожидаются на Станично-Луганском направлении, в зоне ответственности 25-й бригады ВСУ.

"Командующим "ООС" (генералом Владимиром) Кравченко поставлена задача прикомандированным в зону карательной операции офицерам ИПсО (центра информационно-психологических операций) привлечь подконтрольные СМИ для обвинения ЛНР в негуманном отношении к гражданскому населению на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская". С целью организации фото- и видеосъемок штабом "ООС" согласованны три журналистские группы телеканалов "1+1", "112 Украина" и "Факты ICTV", - сообщил Осадчий.

"Несмотря на то, что пункт въезда и выезда "Станица Луганская" закрыт в связи с требованиями напряженной эпидемиологической обстановки, оккупанты планируют привезти автобус проплаченной массовки, задачей которых будет под видом местных жителей пытаться пройти КПВВ под всевозможными надуманными якобы жизненно важными предлогами", - добавил он.

"Мы обращаемся к гражданам Украины! Ни за какие деньги не соглашайтесь принимать участие в постановочных съемках подконтрольных оккупационным силам СМИ. Ваши жизни не представляют никакой ценности для украинских пропагандистов, которые готовы подставить вас под огонь ВСУ ради достижения своих подлых целей", - заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 апреля — Луганск