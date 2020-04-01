Прирост потребления наркотиков в ВСУ и НГУ в зоне "ООС" составил 40% - Народная милиция

Медицинская служба зафиксировала рост употребления наркотиков военнослужащими ВСУ и национальной гвардии Украины (НГУ), несущими службу в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным медицинской службы так называемой "ООС" количество употребления наркотических веществ в частях и подразделениях ВСУ и национальной гвардии в зоне оккупационной операции увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим кварталом", - отметил он.

"Данная статистика говорит о том, что уровень морально-психологического состояния украинских военных крайне низкий, военнослужащие вооруженных формирований Украины все чаще в ходе выполнения боевых задач находятся под воздействием наркотических веществ", - подчеркнул Осадчий.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 апреля — Луганск