Прокуратура за неделю заставила работодателей погасить долги на 30 млн руб.

Сотрудники органов прокуратуры ЛНР приняли меры реагирования, в результате которых в период с 24 по 29 апреля работодатели Республики погасили задолженность по зарплате и налогам, а также за потребленные энергоносители на 30 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

"По документам прокурорского реагирования возмещено в бюджет Республики 239 617 рублей. Погашена задолженность по заработной плате на сумму 763 300 рублей. Погашена задолженность по уплате единого социального взноса на сумму 1 249 512 рублей. Уплачена задолженность за потребленные энергоносители в сумме 27 781 400 рублей", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

30 апреля — Луганск