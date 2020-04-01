Боец ВСУ под психотропами получил ранение во время учебных стрельб – Народная милиция

Военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ), находившийся под действием психотропных веществ, получил ранение в ногу в ходе учебных стрельб. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным наших источников, 29 апреля во время учебных стрельб в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием военнослужащий второго механизированного батальона 30-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) старший солдат Химочка получил огнестрельное ранение в ногу", - сообщил Осадчий.

В ходе разбирательства было установлено, что пострадавший военнослужащий после выполнения учебных стрельб не проверил оружие на разряженность, также это не проконтролировал руководитель учебной точки.

"Во время оказания медицинской помощи раненому солдату было установлено, что Химочка находился под воздействием психотропных веществ", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 апреля — Луганск