Пять бойцов ВСУ с симптомами COVID дезертировали из части, чтобы не попасть на обсервацию

Пять военнослужащих ВСУ с симптомами коронавируса дезертировали из части в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), чтобы не попасть на обсервацию. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что в зоне "ООС" ухудшается эпидемиологическая обстановка, а командование карательной операции пытается скрыть от общественности масштабы распространения коронавируса в соединениях ВСУ.

"Инфицированные военнослужащие 30-ц бригады содержатся в изоляторе без обеспечения положенного температурного режима. Для подачи электричества используются аккумуляторные батареи, снятые с автомобильного транспорта. Питьевой водой больные в необходимом количестве не обеспечены. В связи с нехваткой спальных мест часть личного состава вынуждена спать в спальных мешках на полу", - рассказал Осадчий.

Не желая терпеть такое обращение, инфицированные силовики 30-й бригады массово покидают свои подразделения, чтобы не угодить на карантин.

"Так, 28 апреля пятеро военнослужащих бригады самовольно покинули расположение части, до настоящего времени их местоположение командованию неизвестно. Со слов сослуживцев, дезертиры имели явные симптомы респираторного заболевания и боялись отправки в зону обсервации. Чтобы не заражать братьев по оружию боевики самовольно оставили часть", - сказал официальный представитель Народной милиции.

Командир 30-й бригады полковник Иван Гараз организовал поиски беглецов своими силами, доклад об инциденте в вышестоящий штаб не поступал.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило три миллиона, из них более 208 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 119 случаев заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 апреля — Луганск