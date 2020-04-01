Посылка из Китая

О, это было, с...ка, просто гениально! Президент лично встречал самый большой в мире самолет «Мрия», доверху забитый контрабандой. Сто три тонны остродефицитных противоэпидемиологических товаров. Прибыль сопоставима с реализацией такого же количества высококачественного колумбийского кокса, ласкающего ноздри Никиты Потураева. Хотя нет: он вроде бы больше выступает по водке. Но Эскобар отдыхает. Еще ни один президент в мире лично не обеспечивал сохранность контрабандного груза. Какая таможня, пограничный контроль… О чем вы говорите!Тут же страну от эпидемии спасаем! Представители команды Зеленского, рискуя здоровьем, рванули в зараженный на то время Китай, чтобы масочки для украинцев добыть, халатики там разные для медиков, средства дезинфекции и экспресс-тесты. Лично Андрей Мотовиловец из «Слуги народа» мотался в Шанхай, лазил там по складам и отбирал все самое лучшее и дешевое. Правда, еще во время прибытия первого гуманитарного самолета из Китая некоторые особо проницательные аналитики заподозрили неладное. Везли миллионы тестов на выявление коронавируса, а прибыло в районе ста тысяч. Некоторые вспомнили онлайн-уроки по телевидению и попытались произвести сложные математические вычисления: сорок копеек плюс еще сорок копеек получается рубль сорок. Запутались с нулями, но это бывает. Каждый же, б…ть, имеет право на ошибку! Мало ли, почему в платных лабораториях сразу же после посадки «шанхайского рейса» появились тесты по цене ровно $1000, но в гривневом эквиваленте.Зато как мощно и красиво работает Офис президента, который взял под полный контроль распространение эпидемии в стране! Каждый день – обращение Зеленского к нации. Про самолеты с помощью, эвакуацию украинцев из любого зажопья мира, необходимость потерпеть и заняться тимбилдингом с тещей и котом.Многие плакали, смотря его выступления, целовали экран телевизора и уползали курить на балкон, пребывая в полном восхищении от действий власти. Китай с нами, ребята! Ну теперь-то уж точно не пропадем! Зеленский работает в круглосуточном режиме: сотни заседаний в день, встречи с олигархами, медиками, наркологами, доярками из Коломыи. Офис главы государства получает многомерную информацию в виде графиков. Команда опытных экспертов ночами напролет ищет «пики» и «плато» в статистике заболеваемости.Мгновенно принимаются столь необходимые для выживания нации решения. То пожары тушатся, то налаживается производство аппаратов для искусственной вентиляции легких по модели, разработанной тернопольскими учеными. Это когда на голову больного надевают целлофановый мешок, желательно прозрачный, чтобы не пугать носителя инфекции. Но на крайний случай пойдет и пакет из «АТБ». Основание шеи пациента плотно заматывается скотчем для герметичности, на уровне предполагаемого ротового отверстия вставляется шланг от баллона с кислородом, и вентиль врубается на полную. Эффект поразительный! Пакет раздувается, больной мгновенно исцеляется, поскольку кислород уже начинает выходить через жопу, все, с…ка, счастливы.Стойкая вера в нерушимость дружбы Украины и Китая, а также в депутата со странной фамилией Мотовиловец продолжалась до прибытия той самой «Мрии». Нет, к встрече самолета Офисом президента никаких замечаний нет. Получилось просо шикарно: группа молодых красивых ребят в масках и дорогих, идеально сидящих костюмах уверенно идет по взлетной полосе. Вот они, настоящие спасители Батькивщины! В небе появляется гигантский самолет, который, потрескивая скотчем и теряя комочки ремонтной жвачки, закладывает крутой вираж и идет на посадку. Зеленский расправляет плечи, Ермак втягивает спортивный живот. Раздается скрип зимней резины, и чудо советского авиастроения гостеприимно распахивает свое нутро. Короче, Юлия Тимошенко даже в подметки не годится по уровню исполнения. Имеется в виду встреча просроченного «Тамифлю» в «Борисполе».Но потом что-то пошло не так. Стали появляться интересные коммерческие предложения, подписанные Александром Герегой – владельцем сети экстерриториальных строительных гипермаркетов «Эпицентр». Почему экстерриториальных? А на них не распространяются требования карантина. Ну это как посольства Гондураса с китайскими товарами, только открытые. В предложениях, адресованных в том числе и Виталику Кличко, сказано: есть ряд остродефицитных товаров повышенного спроса. Масочки, халатики, средства дезинфекции. Если вас заинтересовало наше предложение, звоните по контактному номеру. Помните: ваш звонок очень важен для нас! Для обсуждения откатов звоните Елене Петровне, она в курсе.Некоторые стали осознавать простой факт: под патронажем президента коммерческие структуры практически в открытую барыжат товарами, имеющими критическое значение для борьбы с эпидемией. Мы же думали, что это государство все закупает, чтобы потом направить в больницы, где страдают и умирают люди, медицинский персонал вынужден работать без средств защиты и так далее. Оказывается, все совсем не так.Задействована простая и крайне эффективная схема: не государство покупает товары в Китае, а владельцы торговых сетей, которые затем перепродают те же маски и антисептики с бешеной накруткой. И не только у себя в маркетах, но и тем же больницам и городским администрациям. На тендерной основе. Все типа прозрачно. Можете посмотреть список тендеров, которые выиграли компании того же Гереги. Сотни миллионов гривен. Естественно, с поставок из Китая никто никаких налогов не платит. Это же операция по спасению нации под контролем президента! Вот он, кстати, по взлетному полю бодрячком скачет.Скандал начал набирать обороты с бешеной скоростью. Фактически на каждом из нас нажились мародеры. Одаренные люди в Офисе президента почуяли запах паленого. Заместитель главы офиса, некое существо, откликающееся на «Кирилл Тимошенко», стал рассказывать удивительные истории. Оказывается, каждый рейс из Китая был «немножко коммерческий». Одну часть груза оплачивали бизнесмены, другую – государство. Два в одном. Главное – не взбалтывать. Гениальная отмазка, свидетельствующая о прогрессирующей умственной неполноценности автора этой увлекательной гипотезы. Получается, что президента гоняли в «Борисполь» встречать груз владельцев «Эпицентра»? Или же он был в курсе, что автоматически означает долю?Тут некоторые орут, что ведется «серьезное журналистское расследование», по итогам которого «полетят головы». Ржу. Ребята, расслабьтесь! Все идет по плану. Зеленский талантливо играет роль Петра Порошенко. Армия, мова и вира уже были. Должен был появиться свой Свинарчук. Он и появился. Превращение в мародера практически завершено. А где теперь Свинарчук? Отдыхает на даче с блондинкой. Он бы отдыхал в Испании, но пока ЕС закрыл «шенген».Александр Зубченко