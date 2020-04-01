Активисты ко Дню Победы передали ветеранам уже более 100 стартовых пакетов "Лугаком" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦАктивисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции ко Дню Победы передали ветеранам Великой Отечественной войны уже более 100 стартовых пакетов республиканского оператора мобильной связи "Лугаком". Об этом сообщили пресс-службе ОД.Ранее в пресс-службе сообщали, что активисты к 75-летию Победы передадут ветеранам 370 оплаченных до конца 2020 года стартовых пакетов оператора мобильной связи "Лугаком"."На сегодняшний день активисты проекта "Молодая гвардия", сотрудники территориальных отделений ОД "Мир Луганщине", а также представители ветеранских организаций городов и районов ЛНР передали ветеранам уже более 100 стартовых пакетов оператора мобильной связи "Лугаком", - говорится в сообщенииВ движении подчеркнули, что, несмотря на действие режима повышенной готовности, передача стартовых пакетов осуществляется по всей территории Республики.Сегодня активисты движения вместе с представителями "Лугакома" навестили ветерана Великой Отечественной войны луганчанина Анатолия Бондаря."Сегодня мы с вами побывали в гостях у участника боевых действий, у человека, который прошел всю Великую Отечественную войну и посвятил этим события все свои лучшие жизненные годы", - отметила координатор проекта "Забота о ветеранах" ОД "Мир Луганщине" Галина Григорова."В преддверии Дня Победы мы в честь этого события от компании "Лугаком" и "Мир Луганщине" вместе ходим в гости, поздравляем и дарим вот эту бесплатную связь до конца года", - отметил первый заместитель генерального директора компании "Лугаком" Эдуард Егоров.Ветеран поблагодарил гостей за подарки, отметив при этом, что для него важны не столько подарки, сколько проявленные внимание и забота."К сожалению, война еще продолжается в Донбассе. Поэтому я желаю всем мира, мира в Донбассе, и чтобы над каждым гражданином нашей Республики было чистое небо. Тогда, я думаю, у нас все будет по-другому", - пожелал в преддверии Дня Победы жителям ЛНР ветеран.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.30 апреля — Луганск